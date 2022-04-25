Пожар на нефтебазе в Брянске. Очевидцы сообщают о взрывах

Новости России. В Брянске продолжают борьбу с пожаром на нефтебазе. Ему присвоен повышенный уровень сложности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К работам по тушению привлечены спасатели Москвы и еще шести российских областей. В МЧС подтвердили, что загорелись резервуары. Огонь охватил два хранилища нефтепродуктов, однако очевидцы сообщают о взрывах и хлопках – их слышали перед происшествием. Населению, а также их домам ничего не угрожает. Эвакуация людей не планируется.