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Пожар на нефтебазе в Брянске. Очевидцы сообщают о взрывах

25 апреля 2022 07:55
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Новости России. В Брянске продолжают борьбу с пожаром на нефтебазе. Ему присвоен повышенный уровень сложности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пожар на нефтебазе в Брянске. Очевидцы сообщают о взрывах-1

К работам по тушению привлечены спасатели Москвы и еще шести российских областей. В МЧС подтвердили, что загорелись резервуары. Огонь охватил два хранилища нефтепродуктов, однако очевидцы сообщают о взрывах и хлопках – их слышали перед происшествием. Населению, а также их домам ничего не угрожает. Эвакуация людей не планируется.

Пожар на нефтебазе в Брянске. Очевидцы сообщают о взрывах-4

К месту пожара направилась группа следователей и криминалистов. Будет возбуждено уголовное дело.

# Пожар # Фотофакт

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