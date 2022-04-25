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Митингующие обстреляли здание полиции в Лионе. Франция узнала результаты президентских выборов

25 апреля 2022 08:32
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Новости Франции. Протесты, столкновения с полицией и жертвы. Франция узнала результаты президентских выборов. Главой государства переизбран Эммануэль Макрон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Митингующие обстреляли здание полиции в Лионе. Франция узнала результаты президентских выборов-1

Он стал первым лидером за 20-летнюю французскую историю, который остался на второй срок. Победу Макрон вместе со сторонниками отпраздновал у подножья Эйфелевой башни. В это время в Лионе митингующие обстреляли фейерверками здание муниципальной полиции.

Митингующие обстреляли здание полиции в Лионе. Франция узнала результаты президентских выборов-4

Неспокойно минувшей ночью было и в столице Франции. Париж, кстати, продемонстрировал самую низкую явку по стране. После оглашения предварительных результатов на улицы вышли «желтые жилеты». Протесты переросли в жесткие столкновения с полицией. Есть жертвы. Полиция обстреляла автомобиль с протестующими, двое из них убиты. Кроме того, в адрес протестующих правоохранители применили слезоточивый газ, резиновые пули и дубинки.

Митингующие обстреляли здание полиции в Лионе. Франция узнала результаты президентских выборов-7

А в Ренне в знак несогласия с результатами выборов демонстранты подожгли мусорные баки, таким образом устроив горящую блокаду для полиции. Макрон призвал к соблюдению правопорядкам. Однако, как видно, люди к нему не прислушались.

Пост президента Макрон займет при поддержке чуть более половины избирателей.

# Выборы во Франции # Эммануэль Макрон # Фотофакт

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