Митингующие обстреляли здание полиции в Лионе. Франция узнала результаты президентских выборов

Новости Франции. Протесты, столкновения с полицией и жертвы. Франция узнала результаты президентских выборов. Главой государства переизбран Эммануэль Макрон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он стал первым лидером за 20-летнюю французскую историю, который остался на второй срок. Победу Макрон вместе со сторонниками отпраздновал у подножья Эйфелевой башни. В это время в Лионе митингующие обстреляли фейерверками здание муниципальной полиции.

Неспокойно минувшей ночью было и в столице Франции. Париж, кстати, продемонстрировал самую низкую явку по стране. После оглашения предварительных результатов на улицы вышли «желтые жилеты». Протесты переросли в жесткие столкновения с полицией. Есть жертвы. Полиция обстреляла автомобиль с протестующими, двое из них убиты. Кроме того, в адрес протестующих правоохранители применили слезоточивый газ, резиновые пули и дубинки.