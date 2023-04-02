«МакронМусор» – первое место в трендах Twitter. Как Франция погрузилась в полнейший хаос

Одно из условий для сохранения суверенитета и независимости – социальная справедливость. Такой запрос есть не только в белорусском обществе. Президент предложил посмотреть на Францию, которая сегодня объята протестами.

Триггером для масштабных и яростных демонстраций стал не сам закон о повышении пенсионного возраста (Макрон говорил о нем с первых дней президентства), а то, как французские власти протолкнули этот документ, просто задвинув на задний план мнение обычных жителей Пятой республики, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А чтобы поставить несогласных на место, в ход пошли самые «цивилизованные» способы – дубинки, водометы, аресты. Анастасия Дехтяр изучила весь «демократический» арсенал Макрона.

Увидеть Париж и умереть. От вони.

И действительно, такой Париж причиняет боль, от счастья их потеряны ключи. Урбанистический визуал вызывает эстетический диссонанс. Горы мусора могут сравниться скоро с высотой легендарной Эйфелевой башни. А наряду с полицией на улицах появились отряды крыс и мышей.

Запах французской булки смешивается с современным столичным парфюмом – нотки залежей трехнедельного мусора в аромапалитре доминируют. А все потому, что сборщики мусора и переработчики вместе с другими ушли бороться за свои права.

Я вижу коллег, которые работают в столовых, в техобслуживании школ, им минимум по 60 лет, и к концу дня им уже становится физически плохо. Болит спина и плечи. Мы не можем представить, что так будет до 64 лет! Это невозможно!

Таскать баки, мешки с отходами – в общем, груз физически изнуряющий – и в 57 лет (именно в этом возрасте сборщики мусора пока уходят на пенсию) весьма сложно. Но если пенсионную реформу, которая всполошила французский свет, примут, эти работяги будут вынуждены тянуть до пенсионного старта еще два года. Страсти вокруг этого нововведения разгораются уже как минимум с января. Особый ожесточенный импульс придал маневр Макрона, когда президент Пятой республики не смог провести законопроект через парламент, его кабинет сослался на конституционную статью и принял закон о пенсиях в обход голосования.

Во Франции и так до этого мужчины и женщины уходили на заслуженный отдых в 62. Кстати, для сравнения: сегодня в Беларуси трудовой дедлайн для дам – 57 лет – это на 7 лет меньше, чем ныне планируется в Пятой республике.

И чтобы четко понимать остроту проблемы и абсурд, против которого сражаются европейцы – пример: медсестре для получения полной пенсии нужно отработать 43 года. А если она мать? С учетом декретных отпусков некоторые женщины во Франции смогут уйти на отдых не раньше 70, а учитывая, что в стиле многих француженок учиться, взбираться по карьерной лестнице, все это увеличивается вполне до 80. Из этого рождается очередной вопрос почти по Гамлету: рожать или не рожать?

Мы надеемся, что правительство прогнется и откажется от своей реформы, потому что мы не остановимся.

Именно против такого антисоциально ориентированного государственного жеста, сражаясь за человеческие права, которые некоторые политики перепутали с лошадиными, Франция погрузилась в полнейший хаос. Транспорт не работает. Дороги перекрыты. Вокзалы, школы, университеты и больницы блокированы протестующими. На заправках снова нет бензина. Миллионы французов бастуют. Где Бордо, где Страсбург, а где Тулуз, едва ли разберешь. Картина везде одна. Манифестантов объединяет и трендовый ныне аксессуар – вот такой нагрудный знак «64 года – это нет!»

Мы бастуем против пенсионной реформы и против того, что происходит в правительстве, где не придерживаются демократии. Это сейчас важно, они не слышат людей. Мы здесь, чтобы они услышали о наших нуждах. А между тем санитарная ситуация ретранслируется на политическую чистоплотность. И здесь не без властных зачисток.

«МакронМусор» – такой хэштег занял первое место в трендах соцсети Twitter после ареста девушки, оскорбившей в интернете президента Эммануэля Макрона. Француженка написала в соцсети: «Мусор будет говорить завтра в 13 часов…» На следующий день президент Франции должен был дать интервью на местных телеканалах. Теперь острую на словцо девушку будут судить. Согласно УК Франции, ей грозит год тюрьмы и штраф в размере 15 тысяч евро.

Рейтинг Макрона уходит в его персональные запредельные низы. Впервые за четыре года с момента окончания кризиса «желтых жилетов» популярность рекордно рухнула. Из свежих данных опроса ясно, что большая часть респондентов – а это 70 % – не согласны с пенсионной реформой в стране. Также 64 % выступают в поддержку забастовок и протестных акций против правительственных мер.

Крах политических предложений выливается в абсурд на улицах. Стенка на стенку – полиция и пожарные. Они по разные стороны баррикад. Вот только одни – жертвы реформ, другие – цепные псы Макрона. Полицейские – единственная категория силовиков, которую льгот не лишили. Потому они единственное государственное оружие подавления протестов.

А это кадры из города Савин-ле-Лак, жандармы обласкали дубинками 70-летнего дедушку. Впрочем, такие насильственные экзекуции для Франции последних дней – норма. Вот такая силовая трактовка демократии. Не упрекай, да не упрекаемым будешь! Жесткие разгоны по-французски – это, конечно, другое.

Ряд международных общественных организаций уже высказывают претензии, мол, Макрон, придержи… «Репортеры без границ» возмущены избиениями журналистов, спецдокладчик ООН вторит: насилие вне права. А Human Rights Watch, это неправительственная организация со штаб-квартирой в США, которая занимается расследованием нарушений прав человека в разных странах мира, в своем обзоре подчеркнула, что нынешнее весеннее обострение во Франции не первое чрезмерное применение силы. В декабре 2018-го организация задокументировала многочисленные травмы, нанесенные оружием во время мобилизации «желтых жилетов», а также не связанных с ними студенческих протестов. Тогда было с особой жестокостью убито 11 человек. Удивительная западная нелогичность. С чего бы вдруг эти организации решили наехать на Макрона?

Андрей Лазуткин, политолог:

Цель визита Макрона в Китай – предложить себя в качестве посредника для переговоров по Украине. То есть это та цель, которую Франция преследует в любых конфликтах. Они пытаются выставить себя посредниками и заработать какие-то очки на этом. Но американцам не нужны ни китайские посредники, ни французские, поэтому они пытаются эти французско-китайские переговоры сорвать. Чтобы их сорвать, они поставили Макрона перед выбором: либо он поднимает тему прав человека в Китае, либо Запад продолжает давление на Макрона уже у него на родине. Таким образом, перед ним поставили выбор: вы должны перед правительством поднять тему Синьцзян-Уйгурского автономного района, Гонконга, Тибета, в противном случае ваши протесты будут продолжаться дома. И, конечно, они пытаются таким образом сорвать эти самые переговоры.

И еще из любопытного. Как раз о халявщиках. О тех, кто пользуется ситуацией. В пабликах украинских беженцев появляются лайфхаки и карты магазинов с разбитыми витринами, где можно помародерить и нажить абсолютно бесплатно айфон или ювелирку.

Вот такая благодарность за помощь Незалежной! Кстати, в кейсе глобальных упреков Макрона военная помощь Украине. С начала СВО французский чек перевалил за миллиард долларов. А это могло бы пойти на те же пенсии! Политический диагноз Эммануэля Макрона отягощен еще и коронавирусным локдауном, евроинфляцией, спровоцированной включением в еврозоне печатного станка. Лидер Франции в тупике. Когда он приходил к власти, пенсионеров во Франции было 10 миллионов, сейчас их 17 миллионов, к 2030 году будет 20.