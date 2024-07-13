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Макрон вынужден принять отставку премьер-министра Габриэля Атталя

13 июля 2024 16:40
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Выборы в Европарламент, роспуск Национальной ассамблеи и грядущие Олимпийские игры стали полным кошмаром для французского правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Идеальная картинка, которую пытался показать президент Макрон, рассыпается буквально на глазах. Из-за поражения на недавнем голосовании и большого количество нерешенных проблем премьер-министр Габриэль Атталь уходит в отставку.

Макрон вынужден принять отставку премьер-министра Габриэля Атталя-1

Сначала глава Пятой республики не хотел его отпускать, надеясь, что победившие левые как в прошлый раз расформируют коалицию из-за разногласий, а у правых не хватит голосов для создания нового кабинета. Но из-за нарастающего напряжения Макрон вынужден был принять отставку. Сейчас во Франции наступает период нестабильности, ни один из трех блоков не заручился большинством мест. К тому же никто не собирается вести межпартийные переговоры. Из-за политической неустойчивости положение в стране стало ухудшаться. Так, индексы европейской валюты заметно просели на азиатских рынках.

# Кризис в ЕС # Новости Франции

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