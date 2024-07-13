Британские власти решили освободить тысячи заключённых

На фоне рекордов по уровню преступности новые британские власти решили освободить тысячи заключенных. Хотя регион остается лидером по их количеству на душу населения в Европе, Минюст решился на такой шаг из-за переполненных тюрем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Там считают, если не выпустить на свободу часть осужденных, то может произойти коллапс системы, так как практически места отбывания наказания заполнены на 99 %. По задумке властей, арестанты будут иметь право выйти на свободу после отбытия 40 % периода заключения. При этом нововведение не будет касаться получивших более 4 лет за насильственные преступления и осужденных на пожизненный срок.