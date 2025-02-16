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В Париже пройдёт экстренное совещание лидеров стран ЕС по итогам Мюнхенской конференции

16 февраля 2025 10:37
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Между Европой и США разгорается нешуточный скандал. После заявлений представителей Соединенных Штатов на 61-й Мюнхенской конференции по безопасности, Эммануэль Макрон экстренно собирает совещание лидеров ЕС, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Париже пройдёт экстренное совещание лидеров стран ЕС по итогам Мюнхенской конференции-2

Поводом для такого решения была названа необходимость обсудить вызовы, брошенные президентом США. Ожидается, что саммит состоится уже 17 февраля. Правда, кто именно будет присутствовать на данном совещании, пока неизвестно: будут это все главы государств или представители только «избранных» стран. Также остается интригой участие в нем представителей других стран, например Великобритании.

# Международная политика

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