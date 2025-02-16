В Париже пройдёт экстренное совещание лидеров стран ЕС по итогам Мюнхенской конференции

Между Европой и США разгорается нешуточный скандал. После заявлений представителей Соединенных Штатов на 61-й Мюнхенской конференции по безопасности, Эммануэль Макрон экстренно собирает совещание лидеров ЕС, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поводом для такого решения была названа необходимость обсудить вызовы, брошенные президентом США. Ожидается, что саммит состоится уже 17 февраля. Правда, кто именно будет присутствовать на данном совещании, пока неизвестно: будут это все главы государств или представители только «избранных» стран. Также остается интригой участие в нем представителей других стран, например Великобритании.