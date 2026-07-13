Дневной сон: кому он нужен и сколько должен длиться

Хаджимэ Эсаки, терапевт Европейского медицинского центра (EMC), специализирующийся на превентивной и антивозрастной медицине, дал рекомендацию взрослым людям о дневном сне, сообщает агентство РИА Новости.

Хаджимэ рассказал, что взрослому человеку с режимом сна в семь-восемь часов не следует досыпать в дневное время, в особенности после приема пищи. Своего рода «тихий час» допустим в том случае, если человек не добирает норму сна ночью. Но даже в таком случае дневной сон следует ограничить получасом.

Чтобы не сбивать режим ночного сна, врач рекомендует устраивать такой отдых не позднее 17:00.

Фото: pixabay