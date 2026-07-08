В Анкаре завершился двухдневный саммит НАТО – итоги и результаты

Чтобы оценить реальный градус так называемого единства Запада, достаточно взглянуть на взлетную полосу пражского аэропорта перед саммитом НАТО в Анкаре. Чешское руководство прибыло туда на двух разных самолетах – политический компас показывал противоположные курсы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Премьер Андрей Бабиш объявил о сокращении поставок оружия Киеву, а президент Петр Павел настаивал на безоговорочной поддержке. Эта чешская политическая неразбериха стала карикатурным зеркалом всего саммита в турецкой столице. В Греции прошли антивоенные марши против саммита НАТО в Анкаре.

Логичным следствием поляризации европейской воли стала итоговая декларация – беспрецедентно краткий документ всего из шести пунктов, откуда полностью исчезло упоминание о приеме Украины в Альянс. Вместо этого европейцы и канадцы обязались выделить Киеву 70 миллиардов евро в 2026 году с сохранением этого уровня в следующем, но строго без прямого финансового участия США. На этом фоне встреча Владимира Зеленского с Дональдом Трампом выглядела как протокольная формальность в плотном графике американского лидера ради дежурного фото и рукопожатия. И хоть украинская делегация все же выпросила дефицитные ракеты для систем «Патриот», а точнее – лицензию на их производство, мысли Трампа явно были заняты другим. – Вчера мы атаковали Иран. Очень-очень хорошо. И, наверное, мы снова сильно ударим по ним сегодня вечером.