В Анкаре завершился двухдневный саммит НАТО – итоги и результаты
Чтобы оценить реальный градус так называемого единства Запада, достаточно взглянуть на взлетную полосу пражского аэропорта перед саммитом НАТО в Анкаре. Чешское руководство прибыло туда на двух разных самолетах – политический компас показывал противоположные курсы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Премьер Андрей Бабиш объявил о сокращении поставок оружия Киеву, а президент Петр Павел настаивал на безоговорочной поддержке. Эта чешская политическая неразбериха стала карикатурным зеркалом всего саммита в турецкой столице.
В Греции прошли антивоенные марши против саммита НАТО в Анкаре.
Логичным следствием поляризации европейской воли стала итоговая декларация – беспрецедентно краткий документ всего из шести пунктов, откуда полностью исчезло упоминание о приеме Украины в Альянс. Вместо этого европейцы и канадцы обязались выделить Киеву 70 миллиардов евро в 2026 году с сохранением этого уровня в следующем, но строго без прямого финансового участия США.
На этом фоне встреча Владимира Зеленского с Дональдом Трампом выглядела как протокольная формальность в плотном графике американского лидера ради дежурного фото и рукопожатия. И хоть украинская делегация все же выпросила дефицитные ракеты для систем «Патриот», а точнее – лицензию на их производство, мысли Трампа явно были заняты другим.
– Вчера мы атаковали Иран. Очень-очень хорошо. И, наверное, мы снова сильно ударим по ним сегодня вечером.
Зафиксированный в итоговой декларации пункт по Ирану – пустой звук. Соглашение США с Тегераном разорвано. На этом фоне Трамп продолжает психологическую войну против союзников. В Анкаре Трамп отчитал Париж, Берлин и Лондон за отказ поддержать его иранскую авантюру, пригрозил вывести войска из Европы и пообещал Испании задушить ее пошлинами за излишнюю строптивость.
За кулисами мероприятия европейцы и Канада пытались разыграть карту «Нато 3.0», обещая миллиарды на перевооружение. Купить лояльность Вашингтона деньгами не вышло, аппетиты Трампа ушли дальше, вплоть до претензий на датскую Гренландию.
Этот пренебрежительный тон задал повестку сессии и подсветил внутренний кризис. Албания, Чехия и Словения так и не вышли на оборонные 2 % ВВП. Поэтому следующий саммит НАТО, который должен состоятся в Тиране, могут перенести, чтобы не гневить Трампа. Впрочем, даже свой приезд в Анкару он назвал личной услугой Эрдогану, заявив, что ни в одну другую европейскую страну сейчас бы не вылетел.