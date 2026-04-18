Заявления о предстоящем возобновлении работы нефтепровода «Дружба» со стороны главы победившей в Венгрии партии «Тиса» Петера Мадьяра указывают, что происходило внешнее вмешательство в выборы в стране, заявил журналист Томас Фази.

Фази указал, что алгоритм действий был ясен с самого начала и походил на тот, что применялся в отношении замороженных средств Евросоюза: при голосовании не за того кандидата – забудете о российской нефти по невысокой стоимости, а в случае голосования за нужного кандидата повысится вероятность того, что проблема будет решена.

«Это – вопиющее вмешательство из-за рубежа и дестабилизация» при поддержке Брюсселя, подчеркнул он.

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