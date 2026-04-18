Умер кинорежиссер «Зимородка» Вячеслав Никифоров – ему было 83 года

Скончался белорусской и российский кинорежиссер Никифоров Вячеслав Александрович. Ему было 83 года. Об этом сообщили в Telegram-канале Белорусского Союза кинематографистов.

Никифоров является заслуженным деятелем искусств Белорусской ССР, лауреатом Государственной премии СССР и премии Ленинского Комсомола Белорусской ССР. Среди его работ такие киноленты, как «Государственная граница», «Зимородок» и многие другие – всего Никифоровым снято порядка 30 фильмов.

Фото: Telegram-канал РОО «Белорусский Союз кинематографистов»