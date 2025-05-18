Лавров и Рубио обсудили итоги переговоров 16 мая в Стамбуле

Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудили американский план мирного урегулирования на территории Украины, пишет ТАСС.

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Тэмми Брюс рассказала, что Рубио выразил позитивное отношение в связи с достижением в ходе переговоров Москвы и Киева соглашения об обмене пленными. Госсекретарь Штатов также передал послание американского лидера Дональда Трампа. В нем говорится о приверженности Вашингтона «достижению устойчивого завершения российско-украинской войны», а также отмечается, что наилучшим способом продвигаться вперед является всеобъемлющий мирный план, который предложили США.

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