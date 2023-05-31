Макрон предложил Зеленскому провести мирный саммит по Украине в Париже

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому провести мирный саммит по Украине в Париже. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Wall Street Journal.

Аналогичное предложение президенту Украины поступило от Дании и Швеции, ссылаясь на европейских дипломатов. Идея конференции возникла во время беседы Макрона и Зеленского в Париже в феврале 2023 года. Также президент Франции обсуждал этот вопрос с председателем КНР Си Цзиньпином во время недавнего посещения Китая.

Пока точный список участников саммита не установлен, но официальные лица европейских стран намерены пригласить Бразилию, Индию, Китай и другие «незападные» страны.

В Европе ожидают, что президент США Джо Байден, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман, премьер-министр Индии Нарендра Моди и другие лидеры будут приглашены на саммит до ежегодной встречи НАТО в июле текущего года. Однако отмечается, что участие Си Цзиньпина маловероятно.