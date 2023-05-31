Гагин: ВС Украины начинают ползучее контрнаступление

Вооруженные силы Украины начинают ползучее контрнаступление. Наблюдается активизация ДРГ и активная работа артиллерии с украинской стороны. Такое заявление сделал в среду, 31 мая, советник врио главы ДНР Ян Гагин, пишет РИА Новости.

Когда контраступательной операции будет дан старт, неизвестно, отметил Гагин. По его мнению, само ползучее контрнаступление ВСУ уже начинают, что видно по активным действиям, которые ведутся с той стороны. Предпосылки видны, отметил он.

Информация о скором контрударе со стороны ВСУ в зарубежных СМИ появляется уже несколько месяцев. Сроки киевскими властями и западными политиками анонсируются разные. Во вторник, 30 мая, сообщалось, что украинский президент Владимир Зеленский в видеообращении сообщил, что утвердил сроки движения ВСУ для контрнаступления. Никакие даты он не озвучил. Зеленский только заявил, что сроки утверждены, решения приняты.