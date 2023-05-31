Правительство РФ ввело запрет на экспорт патронов и гильз

Правительство России решило запретить экспорт патронов и гильз для гражданского и служебного нарезного оружия до окончания 2023 года, пишет РИА Новости.

В соответствии с опубликованным постановлением, эти меры не распространяются на товары, которые экспортируются из России для обеспечения деятельности Вооруженных сил РФ и других войсковых формирований, находящихся за пределами страны.

Такое решение правительство РФ приняло в рамках выполнения указа президента о введении особых внешнеэкономических мер, направленных на защиту национальных интересов. Соответствующий указ был подписан лидером России Владимиром Путиным 8 марта 2022 года и подразумевает запрет на экспорт из страны определенных видов продукции и сырья в соответствии со сформированными правительством списками.