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Правительство РФ ввело запрет на экспорт патронов и гильз

31 мая 2023 10:45
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Правительство России решило запретить экспорт патронов и гильз для гражданского и служебного нарезного оружия до окончания 2023 года, пишет РИА Новости.

В соответствии с опубликованным постановлением, эти меры не распространяются на товары, которые экспортируются из России для обеспечения деятельности Вооруженных сил РФ и других войсковых формирований, находящихся за пределами страны. 

Такое решение правительство РФ приняло в рамках выполнения указа президента о введении особых внешнеэкономических мер, направленных на защиту национальных интересов. Соответствующий указ был подписан лидером России Владимиром Путиным 8 марта 2022 года и подразумевает запрет на экспорт из страны определенных видов продукции и сырья в соответствии со сформированными правительством списками.

# Международная политика

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