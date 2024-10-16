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Энергокризис вызвал шоковую волну в экономике Британии

16 октября 2024 06:19
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Социальный кризис в Великобритании продолжает ухудшаться. Жителям Королевства грозит резкий рост счетов за электроэнергию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Энергокризис вызвал шоковую волну в экономике Британии-2

Это уже не первая волна подорожаний после увеличения количества банкротств поставщиков в Королевстве. В отчете правительства говорится, что энергетический кризис оказал сильное влияние на британские домохозяйства. Они в свою очередь пострадали сильнее, чем во многих других европейских странах. По словам экспертов, энергетический кризис вызвал шоковую волну в экономике.

# Кризис в ЕС

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