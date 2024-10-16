Энергокризис вызвал шоковую волну в экономике Британии

Это уже не первая волна подорожаний после увеличения количества банкротств поставщиков в Королевстве. В отчете правительства говорится, что энергетический кризис оказал сильное влияние на британские домохозяйства. Они в свою очередь пострадали сильнее, чем во многих других европейских странах. По словам экспертов, энергетический кризис вызвал шоковую волну в экономике.