Энергокризис вызвал шоковую волну в экономике Британии

Социальный кризис в Великобритании продолжает ухудшаться. Жителям Королевства грозит резкий рост счетов за электроэнергию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Социальный кризис в Великобритании продолжает ухудшаться. Жителям Королевства грозит резкий рост счетов за электроэнергию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это уже не первая волна подорожаний после увеличения количества банкротств поставщиков в Королевстве. В отчете правительства говорится, что энергетический кризис оказал сильное влияние на британские домохозяйства. Они в свою очередь пострадали сильнее, чем во многих других европейских странах. По словам экспертов, энергетический кризис вызвал шоковую волну в экономике.