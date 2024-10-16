Зацикленность европейских властей на военных расходах приводит экономику и социальную жизнь стран к кризису. Так, в Эстонии на треть снизят пособие по уходу за ребенком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ко всему прочему, увеличатся цены за визит к врачам. Также будет введен лимит на временное пособие по нетрудоспособности, а максимальная сумма родительского пособия будет снижена. Правительство объясняет такие решения повышением благосостояния населения, в то время как местные жители вынуждены экономить даже на базовых потребностях.