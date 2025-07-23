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Макрон и Мерц столкнулись с серьезными разногласиями – Politico

23 июля 2025 12:31
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Макрон и Мерц столкнулись с серьезными разногласиями – Politico-0

23 июля в Берлине состоится встреча президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера ФРГ Фридриха Мерца, пишет ТАСС со ссылкой на Politico.

Однако, по словам эксперта в области франко-германских отношений Джейкоба Росса, попытка перевести отношения Франции и Германии на новый уровень может сопровождаться рядом сложностей по причине разногласий непреодолимого характера.

Эксперт отмечает, что Макрон и Мерц оказались в ситуации выбора: каждый из политиков должен пожертвовать успехами внутренней политики государства с целью прийти к успеху в политике внешней. Канцлер ФРГ и президент Франции в данный момент уже имеют ряд непреодолимых разногласий в контексте самых разным вопросов – «от обороны до торговли», – подчеркивает Politico.

Фото: Pinterest

# Международная политика # Эмманюэль Макрон # Фридрих Мерц

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