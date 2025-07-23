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7 человек погибли при наводнениях на Филиппинах

23 июля 2025 10:38
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Как минимум семь человек погибли при сильных наводнениях на Филиппинах. Ряд регионов, в том числе столица страны Манила, объявлена зоной бедствия, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

7 человек погибли при наводнениях на Филиппинах-2

Причиной стали проливные дожди, которые не прекращаются несколько дней. Вода затопила улицы, превратив их в реки, ее уровень местами поднялся на метр, парализовав движение транспорта. Как сообщается, восемь человек пропали без вести. Приостановлены занятия в школах, временно прекратили работу некоторые предприятия и госучреждения. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни дожди не прекратятся, а сегодня в Маниле и других регионах может выпасть до 200 миллиметров осадков.

# Природные явления

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