7 человек погибли при наводнениях на Филиппинах

Как минимум семь человек погибли при сильных наводнениях на Филиппинах. Ряд регионов, в том числе столица страны Манила, объявлена зоной бедствия, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причиной стали проливные дожди, которые не прекращаются несколько дней. Вода затопила улицы, превратив их в реки, ее уровень местами поднялся на метр, парализовав движение транспорта. Как сообщается, восемь человек пропали без вести. Приостановлены занятия в школах, временно прекратили работу некоторые предприятия и госучреждения. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни дожди не прекратятся, а сегодня в Маниле и других регионах может выпасть до 200 миллиметров осадков.