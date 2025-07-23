Более 80% жительниц Польши не верят, что государство обеспечит им достойную пенсию

Поляки считают, что власти не хотят и не будут заниматься социальными проблемами. Так, большинство жительниц Польши не верят, что государство обеспечит им достойную пенсию. Об этом говорится в исследовании, посвященном финансовому благополучию семей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как выяснилось, обеспеченной старости не ждут более 80 % опрошенных женщин. При этом 70 % из них не откладывают деньги на будущее. И то только потому, что в нынешних экономических условиях сделать это очень тяжело, если не сказать невозможно. В основном из-за существенной разницы в зарплате по сравнению с мужчинами. Сейчас она составляет около 10 %. Эта дискриминация продолжается и после выхода на заслуженный отдых. Почти 80 % женщин получают пособия ниже средней мужской пенсии. Этот разрыв уже достиг 30 % и продолжает увеличиваться.