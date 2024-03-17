В Париже прошла акция протеста против поставок оружия Украине. Жители боятся отправки солдат на помощь ВСУ
Французы больше не хотят жить под гнетом НАТО и ЕС. В Париже устроили многотысячную акцию протеста. Вооружившись мегафонами и плакатами, люди маршем прошли по центральным улицам столицы, призывая власти выйти из Евросоюза, Североатлантического альянса и прекратить поставки оружия в Украину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Протестующие считают, что единственным способом урегулировать конфликт являются мирные переговоры, а накачивание Киева оружием только усугубляет ситуацию. Кроме того, люди всерьез напуганы высказываниями своих политиков о возможности отправки солдат на помощь ВСУ.
Демонстранты уверены, что это может спровоцировать начало полномасштабной войны, и напомнили, что в конфликте принимает участие ядерная держава.
Символом митинга стал голубь – птица мира. Активисты скандировали «Нет третьей мировой войне!» Акция прошла недалеко от Лувра. Демонстранты жгли фаеры с дымом в цветах французского флага. Незамеченным шествие в силу своего масштаба остаться не могло, однако власти на произошедшее никак не отреагировали.