В Париже прошла акция протеста против поставок оружия Украине. Жители боятся отправки солдат на помощь ВСУ

Французы больше не хотят жить под гнетом НАТО и ЕС. В Париже устроили многотысячную акцию протеста. Вооружившись мегафонами и плакатами, люди маршем прошли по центральным улицам столицы, призывая власти выйти из Евросоюза, Североатлантического альянса и прекратить поставки оружия в Украину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Протестующие считают, что единственным способом урегулировать конфликт являются мирные переговоры, а накачивание Киева оружием только усугубляет ситуацию. Кроме того, люди всерьез напуганы высказываниями своих политиков о возможности отправки солдат на помощь ВСУ.

Демонстранты уверены, что это может спровоцировать начало полномасштабной войны, и напомнили, что в конфликте принимает участие ядерная держава.