Прямой эфир

В Париже прошла акция протеста против поставок оружия Украине. Жители боятся отправки солдат на помощь ВСУ

17 марта 2024 08:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Французы больше не хотят жить под гнетом НАТО и ЕС. В Париже устроили многотысячную акцию протеста. Вооружившись мегафонами и плакатами, люди маршем прошли по центральным улицам столицы, призывая власти выйти из Евросоюза, Североатлантического альянса и прекратить поставки оружия в Украину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Париже прошла акция протеста против поставок оружия Украине. Жители боятся отправки солдат на помощь ВСУ-1

Протестующие считают, что единственным способом урегулировать конфликт являются мирные переговоры, а накачивание Киева оружием только усугубляет ситуацию. Кроме того, люди всерьез напуганы высказываниями своих политиков о возможности отправки солдат на помощь ВСУ.

В Париже прошла акция протеста против поставок оружия Украине. Жители боятся отправки солдат на помощь ВСУ-4

Демонстранты уверены, что это может спровоцировать начало полномасштабной войны, и напомнили, что в конфликте принимает участие ядерная держава.

В Париже прошла акция протеста против поставок оружия Украине. Жители боятся отправки солдат на помощь ВСУ-7

Символом митинга стал голубь – птица мира. Активисты скандировали «Нет третьей мировой войне!» Акция прошла недалеко от Лувра. Демонстранты жгли фаеры с дымом в цветах французского флага. Незамеченным шествие в силу своего масштаба остаться не могло, однако власти на произошедшее никак не отреагировали.

# Акции протеста # Новости Франции

Другие новости рубрики

Все новости
Испанские фермеры намерены прекратить грузовое сообщение с Германией
16 марта 2024 16:49

Испанские фермеры намерены прекратить грузовое сообщение с Германией

Глава финского МИД призвала не исключать возможность размещения войск в Украине
16 марта 2024 16:48

Глава финского МИД призвала не исключать возможность размещения войск в Украине

Маск согласился с мнением, что США напрасно истощили свои запасы оружия из-за Украины
16 марта 2024 11:38

Маск согласился с мнением, что США напрасно истощили свои запасы оружия из-за Украины