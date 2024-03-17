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В Исландии началось извержение вулкана, мощнейшее за несколько лет

17 марта 2024 08:39
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Новости Исландии. Исландия в седьмой раз за несколько лет переживает извержение вулкана. В зоне риска вновь оказался Рейкьявик. Власти уже приступили к эвакуации жителей столицы и соседних городов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Исландии началось извержение вулкана, мощнейшее за несколько лет-1

От эпицентра бедствия Рейкьявик находится всего в 40 километрах. Еще ближе – Гриндавик. Сейчас лава движется в его сторону. Она преодолела больше километра всего за полтора часа. Местные жители уже покинули опасную территорию. В регионе объявлена чрезвычайная ситуация. По словам экспертов, нынешнее извержение – самое мощное из тех, что были за последнее время.

Периодичность подобных бедствий вынудила правительство построить оборонительные барьеры вокруг Гриндавика. Сейчас власти надеются, что они остановят или хотя бы сдержат потоки лавы.

# Извержение вулкана # Новости Исландии

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