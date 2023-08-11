Макгрегор: Зеленский не может обеспечить Киеву защиту от атак ВС РФ

Украинский лидер Владимир Зеленский не может обеспечить защиту Киева от атак российских БПЛА и ракет, город могут эвакуировать Об этом заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор, информирует РИА Новости.

По словам эксперта, Запад передал киевскому режиму огромное количество ракет и систем противовоздушной обороны, но у ВС Украины все эти запасы уже иссякли. Союзники не смогут их восполнить в ближайшее время, потому Киев может оказаться под ударом из-за неспособности украинского президента обеспечить защиту.