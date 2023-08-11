В Киеве прокомментировали попытку атаковать Москву беспилотниками. Советник главы офиса Зеленского признал, что в России действует сеть украинских спецслужб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Днем в Москве пресекли попытку атаки на город. Дрон был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и потерпел крушение в лесном массиве на западе российской столицы. В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет. Обломки беспилотника упали в районе Карамышевской набережной. Движение по ней полностью перекрыто в обе стороны. На месте работают экстренные службы.