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В Киеве прокомментировали попытку атаковать Москву беспилотниками

11 августа 2023 13:53
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В Киеве прокомментировали попытку атаковать Москву беспилотниками. Советник главы офиса Зеленского признал, что в России действует сеть украинских спецслужб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Киеве прокомментировали попытку атаковать Москву беспилотниками-1

Днем в Москве пресекли попытку атаки на город. Дрон был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и потерпел крушение в лесном массиве на западе российской столицы. В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет. Обломки беспилотника упали в районе Карамышевской набережной. Движение по ней полностью перекрыто в обе стороны. На месте работают экстренные службы.

# ЧП # Новости России # Фотофакт

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