Кадыров: мирные переговоры с Украиной бессмысленны

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что разрешение конфликтной ситуации с Украиной с помощью мирных методов не имеет смысла, сообщает РИА Новости

По убеждению Кадырова, в переговорах нуждаются лишь ослабленные западные страны, которые хотят затормозить Россию. По мнению главы Чечни, действующие против России экономические меры не дали результатов, а российская экономика стала крепче. Он также уверен, что переговорный процесс абсолютно бесполезен, потому что Россия одерживает победы как на полях сражений, так и на мировой арене.