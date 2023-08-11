Прямой эфир

Кадыров: мирные переговоры с Украиной бессмысленны

11 августа 2023 14:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что разрешение конфликтной ситуации с Украиной с помощью мирных методов не имеет смысла, сообщает РИА Новости

По убеждению Кадырова, в переговорах нуждаются лишь ослабленные западные страны, которые хотят затормозить Россию. По мнению главы Чечни, действующие против России экономические меры не дали результатов, а российская экономика стала крепче. Он также уверен, что переговорный процесс абсолютно бесполезен, потому что Россия одерживает победы как на полях сражений, так и на мировой арене.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
В Киеве прокомментировали попытку атаковать Москву беспилотниками
11 августа 2023 13:53

В Киеве прокомментировали попытку атаковать Москву беспилотниками

Украина вышла из договора с РФ о координации на железной дороге
11 августа 2023 13:25

Украина вышла из договора с РФ о координации на железной дороге

Зеленский заменит всех областных военкомов на бойцов ВСУ с линии фронта
11 августа 2023 12:22

Зеленский заменит всех областных военкомов на бойцов ВСУ с линии фронта