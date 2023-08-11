Власти Британии выселили мигрантов с баржи из-за обнаружения опасной бактерии легионеллы

Власти Великобритании выдворяют нелегальных мигрантов с баржи Bibby Stockholm после выявления на судне опасной бактерии легионеллы, пишет РИА Новости.

Эта бактерия может стать виновницей серьезного заболевания – легионеллеза, поэтому мигранты будут перемещены из соображений предосторожности. Все находившиеся на борту здоровы. Первоначально на корабле находилось 15 переселенцев, затем к ним добавилось еще некоторое количество. Всего предполагается разместить 500 человек. Это новый опыт для Великобритании, ранее нелегальных мигрантов гораздо чаще размещали в гостиницах.

Новый порядок обусловлен экономической целесообразностью и требованиями пожарной безопасности. По мнению критиков, размещение мигрантов на барже подвергает их опасности, а условия содержания сравнивают с тюремными.