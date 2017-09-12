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Магнитная буря 13 сентября: как она повлияет на метеочувствительных людей

12 сентября 2017 13:37
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Новости мира. В ночь с 12 на 13 сентября на Земле ожидается сильная геомагнитная буря. По пятибалльной шкале силы эта буря достигнет третьего уровня.

13 сентября на Солнце может произойти новая вспышка. Предыдущая активность, которая состоялась 7 сентября, привела к  ухудшению связи во многих странах.

Это вспышка была сильнейшей за последние 12 лет (подробнее).

Магнитная буря 13 сентября: как она повлияет на метеочувствительных людей-1

Метеозависимые люди всю минувшую неделю ощущали головокружение, учащенное сердцебиение, усталость, снижение памяти и внимания, беспокойство, тревогу без причины, бессонницу или сонливость.

Что такое метеочувствительность и как с ней бороться?

Магнитная буря 13 сентября: как она повлияет на метеочувствительных людей-4

Врачи говорят, что метеозависимость чаще всего встречается у тех людей, которые имеют хронические заболевания. 

Не так давно ученые установили, что метеочувствительность может передаваться по наследству – здесь подробнее.

# Космос # Фотофакт # Здоровье

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