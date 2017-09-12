Магнитная буря 13 сентября: как она повлияет на метеочувствительных людей

Новости мира. В ночь с 12 на 13 сентября на Земле ожидается сильная геомагнитная буря. По пятибалльной шкале силы эта буря достигнет третьего уровня.
13 сентября на Солнце может произойти новая вспышка. Предыдущая активность, которая состоялась 7 сентября, привела к ухудшению связи во многих странах.
Это вспышка была сильнейшей за последние 12 лет (подробнее).
Метеозависимые люди всю минувшую неделю ощущали головокружение, учащенное сердцебиение, усталость, снижение памяти и внимания, беспокойство, тревогу без причины, бессонницу или сонливость.
Что такое метеочувствительность и как с ней бороться?
Врачи говорят, что метеозависимость чаще всего встречается у тех людей, которые имеют хронические заболевания.
Не так давно ученые установили, что метеочувствительность может передаваться по наследству – здесь подробнее.