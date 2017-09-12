Магнитная буря 13 сентября: как она повлияет на метеочувствительных людей

Новости мира. В ночь с 12 на 13 сентября на Земле ожидается сильная геомагнитная буря. По пятибалльной шкале силы эта буря достигнет третьего уровня.

13 сентября на Солнце может произойти новая вспышка. Предыдущая активность, которая состоялась 7 сентября, привела к ухудшению связи во многих странах.