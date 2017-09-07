Крупнейшая за последние 12 лет вспышка на Солнце привела к ухудшению связи во многих странах

На Солнце произошла сильнейшая за последние 12 лет вспышка. Событие стало неприятным сюрпризом для ученых – активность на звезде была минимальной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На Солнце произошла сильнейшая за последние 12 лет вспышка. Событие стало неприятным сюрпризом для ученых – активность на звезде была минимальной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Последствия космического явления уже заметны. Вспышка привела к ухудшению связи во многих странах. Эксперты прогнозируют, что этим утром на Солнце произойдет магнитная буря. Метеозависимым людям предстоят неприятные времена.