Прямой эфир

Крупнейшая за последние 12 лет вспышка на Солнце привела к ухудшению связи во многих странах

07 сентября 2017 06:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

На Солнце произошла сильнейшая за последние 12 лет вспышка. Событие стало неприятным сюрпризом для ученых – активность на звезде была минимальной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Крупнейшая за последние 12 лет вспышка на Солнце привела к ухудшению связи во многих странах-1

Последствия космического явления уже заметны. Вспышка привела к ухудшению связи во многих странах. Эксперты прогнозируют, что этим утром на Солнце произойдет магнитная буря. Метеозависимым людям предстоят неприятные времена.

# Природные явления

Другие новости рубрики

Все новости
Стали известны результаты анализа ДНК Сальвадора Дали на отцовство
06 сентября 2017 17:32

Стали известны результаты анализа ДНК Сальвадора Дали на отцовство

Министр энергетики Польши заявил, что республике нужна собственная атомная электростанция
06 сентября 2017 16:38

Министр энергетики Польши заявил, что республике нужна собственная атомная электростанция

750 тысяч человек могут собирать вещи и ждать депортации: Трамп отменил программу помощи нелегальным мигрантам
06 сентября 2017 12:43

750 тысяч человек могут собирать вещи и ждать депортации: Трамп отменил программу помощи нелегальным мигрантам