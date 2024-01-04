Магазинные кражи в США превратились в бизнес. За год ущерб от действий злоумышленников превысил 70 миллиардов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Штатах уже действуют организованные группировки профессиональных воров. Украденные товары продают в интернете с помощью посредников. Выручку делят между всеми участниками. Владельцам супермаркетов приходится самостоятельно заботиться о повышении безопасности в своих торговых точках. Некоторые, например, выставляют на витрины не товары, а только их фотографии.