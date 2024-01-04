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Цены на гостиницы в Париже выросли втрое

04 января 2024 06:09
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Цены на гостиницы в Париже выросли в три раза. Подорожание связано с предстоящим спортивным событием – Олимпиадой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Цены на гостиницы в Париже выросли втрое-1

И хотя до нее еще семь месяцев, стоимость жилья уже существенно увеличилась. Теперь даже самые скромные парижские отели по карману далеко не всем. Впрочем, эксперты прогнозируют, что ситуация ухудшится. По мере приближения Олимпиады рост цен, по оценкам риелторов, продолжится и может составить 500 процентов.

# Туризм # Новости Франции

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