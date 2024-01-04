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В США мужчина открыл огонь по полицейским

04 января 2024 06:10
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В США мужчина открыл огонь по правоохранителям. Они приехали на вызов, когда злоумышленник ворвался в Верховный суд Колорадо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США мужчина открыл огонь по полицейским-1

Подозреваемый задержан через два часа после нападения. Мотивы его действий неизвестны. Местные СМИ сообщают, что ЧП могло быть связано с решением суда, который постановил исключить бывшего президента США из избирательного бюллетеня штата. Власти никак не комментируют возможную связь случившегося с делом Трампа.

# Стрельба в США # Новости США

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