В США мужчина открыл огонь по полицейским

В США мужчина открыл огонь по правоохранителям. Они приехали на вызов, когда злоумышленник ворвался в Верховный суд Колорадо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подозреваемый задержан через два часа после нападения. Мотивы его действий неизвестны. Местные СМИ сообщают, что ЧП могло быть связано с решением суда, который постановил исключить бывшего президента США из избирательного бюллетеня штата. Власти никак не комментируют возможную связь случившегося с делом Трампа.