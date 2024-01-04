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В Великобритании зафиксирована рекордная смертность

04 января 2024 07:11
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В Британии зафиксирована рекордная смертность по итогам минувшего года. Причиной эксперты называют забастовки медперсонала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Великобритании зафиксирована рекордная смертность-1

Из-за них количество летальных исходов превысило ежегодные показатели и составило почти 600 тысяч. Это максимум с 1940 года, если не брать в расчет пандемию коронавируса. Медработники Королевства не работали почти 40 дней. Система здравоохранения не выдержала такой нагрузки.

# Кризис в ЕС # Новости Великобритании

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