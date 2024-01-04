В Великобритании зафиксирована рекордная смертность

В Британии зафиксирована рекордная смертность по итогам минувшего года. Причиной эксперты называют забастовки медперсонала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за них количество летальных исходов превысило ежегодные показатели и составило почти 600 тысяч. Это максимум с 1940 года, если не брать в расчет пандемию коронавируса. Медработники Королевства не работали почти 40 дней. Система здравоохранения не выдержала такой нагрузки.