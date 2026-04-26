Мадьяр призывает заблокировать счета и выезд соратникам Орбана

Будущий премьер-министр Венгрии, лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр выступил с призывом к руководству правоохранительных органов пресечь выезд за рубеж предпринимателей, связанных с нынешним главой правительства Виктором Орбаном, пишет ТАСС.

По словам Мадьяра, олигархами, близкими к Орбану, осуществляются транзакции на десятки млрд форинтов в ОАЭ, США, Уругвай и ряд других отдаленных стран. По сведениям политика, Национальным налоговым и таможенным управлением Венгрии приостановлены некоторые крупные переводы, связанные с окружением руководителя ведомства премьер-министра Венгрии Антала Рогана, в связи с подозрением в отмывании денег.

В том числе Мадьяр призывает руководство Генеральной прокуратуры и полиции страны осуществить задержание преступников, нанесших ущерб гражданам Венгрии на триллионы форинтов, и пока не будет сформировано правительство «Тисы» не дать им сбежать в другие страны.

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