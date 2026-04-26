Граждане Финляндии не скрывая заявляют, что украинский конфликт их касаться не должен, пишет РИА новости со ссылкой на финскую активистку Салли Райски, попросившую политическое убежище в России.

Мирное население Финляндии выражает возмущение на фоне попыток властей страны втянуть ее в противостояние между Москвой и Киевом. «Это не наша война», – передает Райски недовольство финнов.

Активистка также добавила, что случай с падением дронов подтолкнул финнов задаться вопросом, с какой целью нужно было вступать стране в НАТО, на что идут налоги и как распределяются средства. Радует сейчас граждан Финляндии, по ее словам, только неучастие Альянса в противостоянии с Ираном.

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