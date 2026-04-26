Прямой эфир

Зеленский заявляет о готовности к трехсторонним переговорам в Азербайджане

26 апреля 2026 06:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Зеленский заявляет о готовности к трехсторонним переговорам в Азербайджане-0

Владимир Зеленский объявил, что площадкой для нового раунда трехсторонних переговоров Киева с Москвой и Вашингтоном мог бы выступить Азербайджан, пишет РИА Новости.

Об этом Зеленский сообщил в ходе пресс-конференции с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отмечал, что перерыв в переговорном процессе по украинскому конфликту связан с тем, что Соединенные Штаты занимаются вопросами по Ближнему Востоку.

РИА Новости: финны обвиняют власти во втягивании страны в конфликт с Россией

Фото: Pinterest

# Международная политика # Ильхам Алиев # Владимир Зеленский # Дмитрий Песков

Другие новости рубрики

Все новости
РИА Новости: финны обвиняют власти во втягивании страны в конфликт с Россией
26 апреля 2026 06:27

РИА Новости: финны обвиняют власти во втягивании страны в конфликт с Россией

Кризис на рынке труда. Официальный уровень безработицы в Польше преодолел планку в 6%
25 апреля 2026 17:35

Кризис на рынке труда. Официальный уровень безработицы в Польше преодолел планку в 6%

Мендель: пока Киев держится за Донбасс, Украина может потерять и другие регионы
25 апреля 2026 16:10

Мендель: пока Киев держится за Донбасс, Украина может потерять и другие регионы