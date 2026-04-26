Зеленский заявляет о готовности к трехсторонним переговорам в Азербайджане

Владимир Зеленский объявил, что площадкой для нового раунда трехсторонних переговоров Киева с Москвой и Вашингтоном мог бы выступить Азербайджан, пишет РИА Новости.

Об этом Зеленский сообщил в ходе пресс-конференции с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отмечал, что перерыв в переговорном процессе по украинскому конфликту связан с тем, что Соединенные Штаты занимаются вопросами по Ближнему Востоку.

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