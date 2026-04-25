Кризис на рынке труда. Официальный уровень безработицы в Польше преодолел планку в 6%

Польша проверяет на себе жестокую аксиому: дети будут жить хуже родителей. По итогам 2025 года дефицит бюджета страны достиг угрожающих 7 % от ВВП, что является вторым показателем в Евросоюзе после Румынии. Из-за этого на социальные нужды катастрофически не хватает средств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Цены на базовые продукты за год взлетели на 3 %, а страна при этом все быстрее стареет. Смертность снова превысила рождаемость, так что почти половина молодых поляков до 30 лет не могут съехать от родителей из-за недоступного жилья. Работодатели больше не борются за кадры, а пенсионеры, отдавшие стране десятилетия, сегодня просят подаяние на тротуарах.

Согласно данным Центрального статистического управления Польши на конец марта почти миллион соискателей не смогли найти себе рабочее место. Такого страна не видела с марта 2021 года. Официальный уровень безработицы в Польше преодолел планку в 6 %. Для сравнения в Беларуси этот показатель всего 2,3 %. Однако вернемся к польским реалиям. Там официальные цифры, по мнению экономистов, не показывают всей картины. Рынок труда замораживается, а работодатели не продлевают контракты и почти не нанимают новых людей. Еще год назад в Польше открывали по 70–90 тысяч вакансий в месяц. Но в марте 2026-го это количество уменьшилось вдвое.

Сейчас работодатели не бьются за работника. Просто каждый день отправляешь по несколько десятков резюме. И без ответа.

Образование есть, языки знаю, но опыта – только год в кафе, им этого мало. В уборщики без опыта тоже не возьмут. В итоге умственный работник не может найти физическую работу, а физический – умственную. Замкнутый круг.

Молодежи в Польше труднее всего найти свое место. Безработица среди людей до 30 лет достигла 13,5 %. Нет опыта, значит, ты в группе риска. Автоматизация выталкивает людей, а новых мест почти нет. Плюс мигранты, готовые на все, создают конкуренцию на и без того скудном рынке труда.

Увольняюсь из мясного магазина уже полтора месяца, хочу что‑то полегче. Здоровье не то. Выпью таблетку и и не плачу, а молодые уходят после трех дней. Слишком тяжело, говорят. За полтора месяца у меня перебывало восемь стажеров.