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Мадуро назвал массовые беспорядки в Венесуэле попыткой переворота

30 июля 2024 06:52
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро предупредил о попытке дестабилизировать положение в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мадуро назвал массовые беспорядки в Венесуэле попыткой переворота-1

Это заявление он сделал на церемонии вручения мандата об избрании главой государства на очередной шестилетний период. По данным избиркома, на прошедших выборах он набрал более 51 % голосов и тем самым получил право третий раз занять пост. Однако оппозиция не признала эти итоги, объявив, что заручилась поддержкой гораздо большей части сторонников, и призвала их выйти на улицы.

Мадуро назвал массовые беспорядки в Венесуэле попыткой переворота-4

Десятки тысяч человек в столице и других городах строили баррикады и бросали в полицейских бутылки с зажигательной смесью. Для разгона митингующих применили слезоточивый газ. Сам Николас Мадуро назвал происходящее в стране попыткой переворота.

Мадуро назвал массовые беспорядки в Венесуэле попыткой переворота-7

Николас Мадуро, президент Венесуэлы:
Сегодня в Венесуэле снова пытаются организовать фашистский и контрреволюционный государственный переворот. Те же страны и фашистские ультраправые группировки под управлением американского империализма, которые в 2019 году поддержали самопровозглашенного президента Хуана Гуайдо, ставят под сомнение электоральный процесс в Венесуэле.

Мадуро назвал массовые беспорядки в Венесуэле попыткой переворота-10

Также Николас Мадуро пообещал, что обеспечит мир и благосостояние венесуэльскому народу. Президент Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес инициировал марш в поддержку избранного лидера.

# Массовые беспорядки # Николас Мадуро # Новости Венесуэлы

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