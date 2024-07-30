Мадуро назвал массовые беспорядки в Венесуэле попыткой переворота

Президент Венесуэлы Николас Мадуро предупредил о попытке дестабилизировать положение в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это заявление он сделал на церемонии вручения мандата об избрании главой государства на очередной шестилетний период. По данным избиркома, на прошедших выборах он набрал более 51 % голосов и тем самым получил право третий раз занять пост. Однако оппозиция не признала эти итоги, объявив, что заручилась поддержкой гораздо большей части сторонников, и призвала их выйти на улицы.

Десятки тысяч человек в столице и других городах строили баррикады и бросали в полицейских бутылки с зажигательной смесью. Для разгона митингующих применили слезоточивый газ. Сам Николас Мадуро назвал происходящее в стране попыткой переворота.

Николас Мадуро, президент Венесуэлы:

Сегодня в Венесуэле снова пытаются организовать фашистский и контрреволюционный государственный переворот. Те же страны и фашистские ультраправые группировки под управлением американского империализма, которые в 2019 году поддержали самопровозглашенного президента Хуана Гуайдо, ставят под сомнение электоральный процесс в Венесуэле.