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В Польше более 30 тыс. человек остаются без электричества после урагана

30 июля 2024 06:31
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Из-за непогоды в Польше два человека погибли, столько же получили травмы, не менее 30 тысяч жителей центральной и восточной части страны остаются без света, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Польше более 30 тыс. человек остаются без электричества после урагана-1

Ливни с сильными порывами ветра прошли в конце прошлой недели. По данным СМИ, тогда без доступа к электричеству оказались более 130 тысяч человек. Пожарная служба получила около 3 000 обращений с просьбами ликвидировать последствия стихии.

# Природные катаклизмы # Новости Польши

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