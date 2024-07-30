В Польше более 30 тыс. человек остаются без электричества после урагана

Из-за непогоды в Польше два человека погибли, столько же получили травмы, не менее 30 тысяч жителей центральной и восточной части страны остаются без света, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ливни с сильными порывами ветра прошли в конце прошлой недели. По данным СМИ, тогда без доступа к электричеству оказались более 130 тысяч человек. Пожарная служба получила около 3 000 обращений с просьбами ликвидировать последствия стихии.