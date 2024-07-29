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Литва начала военные учения «Удар короля» в городских условиях

29 июля 2024 17:01
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Страны, которые попали под влияние Запада, в первую очередь наши ближайшие соседи, продолжают заявлять о так называемой агрессии с Востока, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этим оправдываются баснословные вливания в военную отрасль. Так, Вильнюс затеял постройку новых фортификаций на границе с Беларусью и Россией.

Литва начала военные учения «Удар короля» в городских условиях-1

По заявлению министра обороны, основной этап возведения начнется уже в сентябре. Точные места чиновник не решился назвать. В то же время литовское командование решило не сидеть без дела целый месяц.

Литва начала военные учения «Удар короля» в городских условиях-4

29 июля на северо-востоке страны начались тактические учения «Удар короля», которые проводятся в городских условиях. Сообщается, что маневры продлятся до конца следующей недели. Одной из их главных задач станет отработка взаимодействия армейских подразделений и спецслужб с гражданскими структурами в условиях экстремальной ситуации, подготовка к оборонительным действиям в городской местности.

Пограничники Литвы получат тяжелое вооружение на 3 миллиона евро.

# Военные учения # Новости Литвы

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