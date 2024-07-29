Литва начала военные учения «Удар короля» в городских условиях
Страны, которые попали под влияние Запада, в первую очередь наши ближайшие соседи, продолжают заявлять о так называемой агрессии с Востока, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этим оправдываются баснословные вливания в военную отрасль. Так, Вильнюс затеял постройку новых фортификаций на границе с Беларусью и Россией.
По заявлению министра обороны, основной этап возведения начнется уже в сентябре. Точные места чиновник не решился назвать. В то же время литовское командование решило не сидеть без дела целый месяц.
29 июля на северо-востоке страны начались тактические учения «Удар короля», которые проводятся в городских условиях. Сообщается, что маневры продлятся до конца следующей недели. Одной из их главных задач станет отработка взаимодействия армейских подразделений и спецслужб с гражданскими структурами в условиях экстремальной ситуации, подготовка к оборонительным действиям в городской местности.
Пограничники Литвы получат тяжелое вооружение на 3 миллиона евро.