Страны, которые попали под влияние Запада, в первую очередь наши ближайшие соседи, продолжают заявлять о так называемой агрессии с Востока, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этим оправдываются баснословные вливания в военную отрасль. Так, Вильнюс затеял постройку новых фортификаций на границе с Беларусью и Россией.

По заявлению министра обороны, основной этап возведения начнется уже в сентябре. Точные места чиновник не решился назвать. В то же время литовское командование решило не сидеть без дела целый месяц.