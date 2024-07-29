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Польский Сейм разрешил военным применять оружие на границе с Беларусью

29 июля 2024 17:01
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Среди наших соседей отличились не только литовцы. Превратить восточные рубежи НАТО в полигоны помогает также Варшава, только подходит к этому делу со всей озлобленностью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мировое сообщество уже десятки раз наблюдало кадры, как бравые и демократичные польские пограничники избивают, а после выкидывают беженцев через забор на территорию Беларуси.

Польский Сейм разрешил военным применять оружие на границе с Беларусью-1

Теперь же власти решили и вовсе не заморачиваться по этому вопросу, окончательно разрешив военным безнаказанно применять оружие на границе. Накануне соответствующий документ одобрил польский Сейм. На откровенное беззаконие наконец обратили внимание в Совете Европы. Там выразили опасение, что данный закон может привести к нарушениям прав человека со стороны польских военных и пограничников, так как исключает наказание за применение оружия. Однако эти заявления вряд ли остановят польское правительство, поскольку Варшава уже давно забыла о таких понятиях, как человечность и гуманность.

# Международная политика # Новости Польши

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