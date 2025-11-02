«Люди, какая демократия?!» Поляки теряют уважение к своим политикам – пообщались с писателем и публицистом

Опасный статус Европа подтверждает регулярно. Министр обороны Латвии заявил, что страна закупила в Испании противотанковые мины на 7 миллионов евро. Их будут ставить на границе с Россией и Беларусью. В Латвии готовы воссоздать болота и даже затопить часть приграничного региона Латгалия, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

А в Литве на полигоне Пабраде, который расположен буквально в 10 километрах от нашей границы, проходят военные учения. В них задействовано около 2 тысяч солдат и более 250 единиц техники. Военные аппетиты Вильнюса нам хорошо известны – 5,5 % ВВП, платить которые будут простые литовцы Это уже происходит в разных странах Европы. Но вести войны (любые) всегда дорого. Та же Германия уже объявила свою экономику неконкурентоспособной. Профильный министр прямо сказала об этом. Фрау Райхе отметила, что немецкий бизнес страдает от чрезмерного регулирования и высоких цен на энергоносители. На этом фоне страна переживает самый длительный период застоя со времен Второй мировой войны. ВВП за последние годы почти не вырос. А экономические потери ФРГ за 5 лет оценили в 735 миллиардов евро. За что боролись, как говорится. С другой стороны, Польша, в отличие от Германии, хорошо устроилась и снимает сливки, в основном с Украины, прикрываясь благими намерениями. По последним данным украинского центра по исследованию рынков, в 2024-м Польша имела профицит в торговле с Украиной в 2,3 миллиарда долларов. Хотя еще в 2021 году ситуация была абсолютно иной. Тогда был дефицит в 250 миллионов.

Это говорит, что по сравнению с довоенной ситуацией польский бизнес расширил рынки сбыта в Украине. Ну и отдельной строкой идут беженцы. Около 800 тысяч украинцев официально работают в Польше, решая проблему дефицита кадров и даже компенсируя демографические проблемы. По некоторым оценкам, вклад беженцев из Украины в ВВП Польши оценивается в 2,7 %. Это производство, потребление, налоги. И, кроме того, средства ЕС, выделенные на помощь Украине, частично оседают в польской экономике через транзит и услуги. Все выглядит очень даже неплохо. Но только на словах. На деле польские политики теряют доверие граждан. Это показывают данные соцопроса, проведенного местным Институтом маркетинговых и социальных исследований. Президенту Польши не доверяют почти 39 %, около 13 вообще никак к нему не относятся. Глава МИД не вызывает симпатий почти у половины поляков. А премьеру доверяют лишь 35 %, и его рейтинг продолжает падать. Что так?! Почему поляки теряют уважение к своим политикам и все ли их устраивает, нам рассказал писатель и публицист из Варшавы Томаш Грыгуч.

Томаш Грыгуч, аналитик (Польша):

Некоторые люди в Беларуси наивно хотели бы, чтобы у вас было так, как в Европе, чтобы была демократия. Люди, что вы говорите, какая демократия? У нас есть цензура и террор в Европейском союзе, в Англии, в Польше. Кроме того, я напоминаю тем белорусам, которые мечтали бы о том, чтобы Беларусь присоединилась к цивилизованным народам. К каким цивилизованным народам? Запад умирает на наших глазах. Какие ценности представляет Запад? Где у них вера в семью, Родину, в нормальность?! Это давно умерло на Западе. Спустя годы выяснилось, что такие страны, как Россия и Беларусь, защищают остатки европейской культуры. Вы культурные люди. А нам живется все труднее и труднее. Дорого. Люди должны работать на двух работах. Высокие цены на газ, бензин. Высокая стоимость жизни. Почему? Потому что Европа в целом, не только Польша, должна за свой счет защищать и поддерживать американские интересы в регионе. Поляки это видят и все больше не согласны с ситуацией. Кроме того, они видят, что многое изменилось. У нас много украинцев, которые живут за наш счет, и прежде всего поляки видят богатых украинцев, у которых все хорошо. Процветают украинские предприятия, украинские рестораны и не только. Чем здесь наслаждаться? Здесь нечего радоваться, и поляки это видят.