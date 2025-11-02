Мальдивы ввели полный запрет на курение табака для молодежи

Мальдивы ввели запрет на курение табака для всех, кто родился после 1 января 2007 года. Об этом пишет ТАСС.

Новый закон запрещает таким гражданам покупать, употреблять и продавать табачные изделия. Ограничение распространяется на все виды табака, и продавцы обязаны проверять возраст покупателей.

Также действует полный запрет на электронные сигареты и вейпы для всех, независимо от возраста. Нарушение закона может повлечь за собой штраф в размере 3200 долларов за продажу табака несовершеннолетним и 320 долларов за использование устройств для вейпинга.

Запрет распространяется и на туристов. Мальдивы стали первой страной, которая ввела запрет на употребление табака для разных поколений, сообщили власти.

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