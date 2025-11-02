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Двоим грабителям Лувра предъявили обвинения

02 ноября 2025 15:35
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Двоим грабителям Лувра предъявили обвинения-0

В Париже начался судебный процесс над двумя подозреваемыми в громком ограблении Лувра, задержанными 29 октября. Об этом пишет ТАСС.

Один из них ждал сообщников на мотороллере, пока те выносили украденное. Преступление произошло 19 октября: четверо злоумышленников проникли в музей с помощью подъёмника и вскрыли витрины в Галерее Аполлона, похитив девять украшений.

Среди них – корона императрицы Евгении, инкрустированная 1 354 бриллиантами, которую позже уронили при побеге. Ущерб оценивается в €88 млн, и следствие считает, что действовали профессионалы.

25 октября были задержаны двое подозреваемых, один из которых пытался покинуть страну. Они частично признали свою вину. Им предъявлены обвинения в участии в организованной группе. Камеры зафиксировали четверых грабителей, но следствие не исключает, что участников было больше. 30 октября арестованы ещё пятеро.

Фото: pixabay

# Международная политика

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