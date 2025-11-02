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В Каире открыли Большой археологический музей

02 ноября 2025 16:09
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В Каире открыли Большой археологический музей-0

В Каире официально открылся Большой египетский музей (БЕМ), крупнейший в мире музей, посвященный одной цивилизации. Об этом пишет ТАСС.

Президент Абдель Фаттаха ас-Сиси назвал открытие новой вехой в истории страны и пригласил гостей считать Египет своим вторым домом.

Церемония включала в себя символическое завершение планировки здания, фейерверк над пирамидами Гизы и световое оформление экспозиций. На сцене были показаны голограммы египетских богов и артефакты, в том числе маска Тутанхамона.

Концерт сопровождался выступлениями танцоров, оркестра, оперной певицы Рагаа эд-Дин и художниц Шерихан и Ясмин аль-Абд в костюмах, вдохновленных Древним Египтом.

После программы президент провел экскурсию по музею. В мероприятии приняли участие лидеры из более чем 70 стран, в том числе президенты, короли, премьер-министры. Россию представляла министр культуры Ольга Любимова.

Фото: pixabay

# Международная политика # История # Всемирная история

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