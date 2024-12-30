ВС Украины отошли к линии обороны на границе с Днепропетровской областью

Вооруженные силы Украины отводят часть своих подразделений к основной оборонительной линии у границы с Днепропетровской областью юго-западнее Красноармейска (Покровска). Об этом пишет ТАСС.
Вооруженные силы Украины отводят часть своих подразделений к основной оборонительной линии у границы с Днепропетровской областью юго-западнее Красноармейска (Покровска). Об этом пишет ТАСС.
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По данным силовых структур России, украинские войска отошли в район Новоалександровки, Новосергеевки и Надеждинки и готовят оборонительные рубежи.