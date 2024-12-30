Прямой эфир

ВС Украины отошли к линии обороны на границе с Днепропетровской областью

30 декабря 2024 15:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Вооруженные силы Украины отводят часть своих подразделений к основной оборонительной линии у границы с Днепропетровской областью юго-западнее Красноармейска (Покровска). Об этом пишет ТАСС.

ВС Украины отошли к линии обороны на границе с Днепропетровской областью-1

Фото: pixabay

По данным силовых структур России, украинские войска отошли в район Новоалександровки, Новосергеевки и Надеждинки и готовят оборонительные рубежи.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Нелегальные мигранты должны покинуть РФ до 30 апреля 2025 года – указ Путина
30 декабря 2024 14:46

Нелегальные мигранты должны покинуть РФ до 30 апреля 2025 года – указ Путина

В Британии из-за непогоды отменены сотни авиарейсов
30 декабря 2024 14:01

В Британии из-за непогоды отменены сотни авиарейсов

Захарова иронично отреагировала на планы Польши построить дорогу к границе с РФ
30 декабря 2024 14:01

Захарова иронично отреагировала на планы Польши построить дорогу к границе с РФ