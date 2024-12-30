Немецкая компания построит оружейный завод в Литве

Кто платит и заказывает музыку, ясно из официального документа соглашения. Зарубежный концерн будет распоряжаться пакетом акций в размере 51 %, литовская часть составит 49 %.

Кто платит и заказывает музыку, ясно из официального документа соглашения. Зарубежный концерн будет распоряжаться пакетом акций в размере 51 %, литовская часть составит 49 %. Строительство завода займет около 2 лет. Разместится он в небольшом литовском городке на северо-западе страны. Предварительная стоимость проекта 260 миллионов евро.

Оборонное сотрудничество Германии и Литвы в целом выходит на новый уровень. С середины 2022-го в прибалтийской республике работает центр технического обслуживания военной техники, открытый немецкой компанией.

Кроме того, Германия приняла решение разместить в Литве на постоянной основе бронетанковую бригаду бундесвера численностью около 5 тысяч человек. Первые немецкие военнослужащие уже прибыли в страну. Укомплектуют состав полностью к 2027 году.