В Украине российская сторона объявила режим тишины. Жителей планируют вывезти из украинских городов, находиться в которых опасно. Договоренностей на этот счет 7 марта стороны достигли в ходе переговоров в Беловежской пуще, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оторванность от реальности киевских властей возбудило даже бывших украинских политиков. Экс-президент Виктор Янукович письменно обратился к Зеленскому, где отметил, что лично он обязан любой ценой остановить кровопролитие и достичь мирного соглашения. Пятый президент Украины Петр Порошенко с этим не согласен.