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Любой ценой остановить кровопролитие. Виктор Янукович обратился к президенту Украины

08 марта 2022 18:31
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В Украине российская сторона объявила режим тишины. Жителей планируют вывезти из украинских городов, находиться в которых опасно. Договоренностей на этот счет 7 марта стороны достигли в ходе переговоров в Беловежской пуще, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оторванность от реальности киевских властей возбудило даже бывших украинских политиков. Экс-президент Виктор Янукович письменно обратился к Зеленскому, где отметил, что лично он обязан любой ценой остановить кровопролитие и достичь мирного соглашения. Пятый президент Украины Петр Порошенко с этим не согласен.

Любой ценой остановить кровопролитие. Виктор Янукович обратился к президенту Украины-1

По его соображениям, украинцы должны и дальше отстаивать свои интересны с оружием в руках. Но сегодня «шоколадный король» при попытке очередного самопиара получил оценку своего творчества (подробнее в видеоматериале).

Любой ценой остановить кровопролитие. Виктор Янукович обратился к президенту Украины-4

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# Международная политика # Виктор Янукович # Петр Порошенко # Владимир Зеленский # Дмитрий Кулеба # Константин Герцев # Фотофакт

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