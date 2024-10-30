Иностранцам станет сложнее получить вид на жительство в Литве. МВД страны ужесточает условия подачи заявлений. Новые правила начнут действовать уже с декабря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Решение принято с учетом современных миграционных тенденций и возможных угроз безопасности, заявили в министерстве. Так, подавать заявления на ВНЖ смогут только граждане страны, где работает подразделение внешнего поставщика услуг.

При этом их число в этом году Литва заметно сократила. Они были закрыты в Иордании, Ливане, Непале и Шри-Ланке. В разных странах работают всего 30 таких аккредитованных Вильнюсом центров.

Исключения сделают лишь для граждан, которые претендуют на получение документа в связи с воссоединением семьи или приглашены на обучение в научно-исследовательских учреждениях.