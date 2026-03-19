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Венгрия и Словакия наложили вето на помощь ЕС Украине

19 марта 2026 14:47
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Венгрия и Словакия наложили вето на помощь ЕС Украине-0

Венгрия и Словакия не поддержали итоговое заявление саммита ЕС по Украине – документ одобрили лишь 25 из 27 государств-членов. Об этом пишет РИА Новости.

Из-за разногласий не было принято решение о выделении Киеву кредита в размере 90 млрд евро, хотя обсуждение этого вопрос будет продолжено.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявлял, что будет блокировать помощь до возобновления транзита нефти по трубопроводу «Дружба».

После того как Киев прекратил перекачку, Будапешт остановил поставки дизельного топлива и заблокировал кредит Европы.

Венгерские власти также обвиняют Украину и ЕС в давлении и попытках вмешательства во внутренние дела страны.

Фото: pixabay

# Международная политика

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