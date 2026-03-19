Коул: для США ситуация на Ближнем Востока важнее Украины

После переговоров с Президентом Беларуси Александром Лукашенко спецпосланник США Джон Коул заявил, что для Израиля, Ирана и США события на Ближнем Востоке имеют большее значение, чем другие конфликты. Об этом сообщает БЕЛТА.

Он подчеркнул, что значимость конфликтов различается. Так, например, для России и Украины приоритетной является ситуация в Украине, тогда как для США, Ирана и Израиля приоритетом являются события на Ближнем Востоке.

«Это разные конфликты. Естественно, для России и Украины ситуация на Украине гораздо важнее того, что происходит на Ближнем Востоке. Для Ирана, США и Израиля гораздо важнее то, что происходит на Ближнем Востоке», – сказал Коул.

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