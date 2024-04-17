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Небывалые ливни обрушились на Дубай

17 апреля 2024 07:55
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Небывалые ливни обрушились на Объединенные Арабские Эмираты. Непогода нарушила жизнь крупнейшего города страны, Дубая. Под водой линии метро, все шоссе и улицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Небывалые ливни обрушились на Дубай-1

Затоплена взлетно-посадочная полоса международного аэропорта, он закрыт. По информации руководства, воздушная гавань не будет работать до улучшения погоды. Авиакомпания «Эмирейтс» приостановила регистрацию для вылетающих из Дубая до полуночи. По данным синоптиков, сегодня ливни продолжатся, это сильнейший шторм в Эмиратах за последние годы.

# Природные катаклизмы

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